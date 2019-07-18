Очевидцы рассказали о смертельном пожаре в студии аниме

Погибли 23 человека

Число жертв крупного пожара в Киото возросло до 23. Огонь вспыхнул утром в здании, которое занимает известная студия по производству аниме. Её продукция пользуется большой популярностью. Десятки сотрудников получили ожоги, некоторые находятся в критическом состоянии.

Пожар в аниме-студии начался в 10:30 по местному времени. Очевидцы рассказывают, что сначала слышали громкий хлопок, после чего огонь охватил здание в считанные секунды. Пламя было такой силы, что клубы дыма можно было рассмотреть из любой точки Киото. Полностью выгорел второй и третий этажи студии. Десятки продолжают числиться пропавшими без вести. У спасателей есть опасения, что люди могут быть заблокированы на третьем этаже, - выйти им мешают обрушившиеся конструкции. Пожар удалось ликвидировать, однако поисковые работы ведутся безостановочно, передает "ТВ Центр".

Когда вспыхнул пожар, около 70 человек находились внутри здания. Пострадавшие уже доставлены в больницы. Судьба 30 человек остается неизвестной.

Информации пока мало, однако, известно, что полиция квалифицирует случившееся как поджог. По словам очевидцев, какой-то мужчина, предположительно, сам поджигатель ворвался в здание и с криком "умрите" разлил бензин или керосин. Горючее вспыхнуло мгновенно. Имя виновного не раскрывается. Пользователи социальных сетей, однако, уверяют, что за несколько часов до трагедии именно этот мужчина написал на одном из сайтов: "Смогу ли я оказаться в новостях".

"Я видел в окне мужское лицо. С ним в комнате были несколько женщин, а затем пожарные выбили окно и вытащили их", - рассказал очевидец трагедии.

"Этот мужчина мучился от боли, но был крайне раздражен и зол. Я слышала, как он кричал: "ты украл мою работу", - отметил другой свидетель пожара.

Соболезнования родственникам погибших выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он подчеркнул, что событие настолько ужасающее, что ему сложно подобрать подходящие слова.

Для законопослушной Японии ситуация, выходящая из ряда вон. Подозреваемого в поджоге уже задержали. Однако показания ему придется давать в больнице, он сам серьезно пострадал и получил ожоги. Что именно заставило мужчину облить бензином популярную студию аниме, пока неизвестно.

Александра Сергомасова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр"