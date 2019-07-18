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Собянин дал старт серийному производству в Москве нового кроссовера Renault ARKANA

15:12
  • четверг
  • 18 июля 2019

В столице началось массовое производство модели

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин дал старт серийному производству нового кроссовера Renault ARKANA на московском заводе Renault. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За последние годы сотрудничество столичного правительства с автоконцерном вышло на новый уровень. Так, Renault создает в Москве Центр информационных разработок, специализирующихся на создании систем нового поколения.

"Речь идет не только о новой модели машины, но и о том, что Renault в Москве прошло огромный путь. Тогда, когда создавалось, по сути дела, блочное, отверточное производство, мало кто предполагал, что из этого получится полноценный автомобильный кластер Москвы", - отметил Собянин.

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