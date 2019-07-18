Москвичей приглашают протестировать систему электронного голосования

Тестирование проведут 23 июля

Новое тестирование электронного голосования в Москве пройдет уже в будущий вторник. Такое решение принято на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы, передает "ТВ Центр".

Первое тестирование прошло неделю назад. Тогда студенты выбирали лучшего председателя студсовета. Без сбоев не обошлось. Технические недоработки были учтены. Сегодня на заседании также были выдвинуты предложения по улучшению работы системы. Принять участие в новом тестировании смогут уже все москвичи. Будут решать, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве. Принцип голосования такой же, как и будет 8 сентября на настоящих выборах.

"В кабинете должны быть заполнены поля: фамилия, имя, отчество и дата рождения, СНИЛС, паспорт, и указан адрес регистрации. Мы проверяем на вхождение человека в условный избирательный участок "Вся Москва", и 23 числа в кабинете появится такая же точно кнопка, она появится и в уведомлениях всплывающих, она появится и в центральной части экрана "Перейти к голосованию", - пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, руководитель Технической рабочей группа по электронному голосованию Артем Костырко.