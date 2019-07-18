Только одна творожная масса безопасна для здоровья

В остальных образцах нашли кишечную палочку, повышенное содержание дрожжей и плесени

Специалисты "Росконтроля" проверили творожную массу с изюмом, которая лежит на прилавках российских магазинов. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь брендов: "Б.Ю. Александров", "Ростагроэкспорт", "Останкинское", "Избенка", "Брянский молочный комбинат", "Дмитровский молочный завод" и "Благода". Их оценили по более чем 70 параметрам, в числе которых - наличие бактерий кишечной палочки, плесени и дрожжей, доля растительных жиров и уровень консервантов.

По результатам проверки безопасной для здоровья признана только одна творожная масса - "Б.Ю. Александров". В ней "Росконтроль" обнаружил только не соответствующее составу содержание сахарозы, а также слабовыраженные кисломолочный вкус и запах.

В творожной массе "Дмитровский молочный завод" нашли повышенное содержание дрожжей и плесени, поэтому она попала в список с замечаниями.

Все остальные образцы "Росконтроль" занес в черный список, говорится в исследовании. Массы брендов "Ростагроэкспорт" и "Останкинское" являются фальсификатом из-за содержания фитостерина. В "Избенке" обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а содержание дрожжей превышает максимально допустимое в 840 раз. Масса марки "Благода" не является творожной массой, поскольку содержит не молочный жир, а его заменители.