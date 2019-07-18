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Приговор для разорвавшего картину в Третьяковке оставлен в силе

15:22
  • четверг
  • 18 июля 2019

Ранее мужчина так и не согласился с тем, что полотно Ильи Репина имеет культурную ценность

Мосгорсуд признал законным приговор Игорю Подпорину, который в прошлом году в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Несколько месяцев назад Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима. Хотя прокурор просил для подсудимого три года лишения свободы. Сначала мужчина настаивал на том, что картина Репина оскорбляет чувства верующих и искажает исторические факты. Но позднее он все-таки  признал свою вину, правда, частично. Он так и не согласился с тем, что полотно имеет культурную ценность.

На сегодняшнем заседании адвокаты Подпорина настаивали именно на этом факте. Но суд с их доводами не согласился. Подпорину осталось провести в заключении меньше года.

Видео: как восстанавливают картину "Иван Грозный и сын его Иван"

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