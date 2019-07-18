Какие преобразования грядут в московском районе Алексеевский

С приходом программы "Мой район" поменяется многое

В центре Москвы молодые деревья и кустарники начали готовить к холодам. Их подрезают, подкармливают, лечат - делают всё, чтобы растения пережили зиму, а в новом сезоне снова украшали улицы. Благоустройство идёт и на северо-востоке столицы, в районе "Алексеевский". Там уже появились уютные скверы и бульвары благодаря масштабному проекту города.

Он охватывает территорию от Рижского вокзала до Ростокино. Голубое полотно – как напоминание о первом в столице водопроводе. Желтое колесо – о дороге через село, которое появилось здесь шесть веков назад. А голубь – о современном проспекте Мира. Все это символы Алексеевского района.

Построенная к Олимпиаде-80 гостиница "Космос" и спустя 40 лет является архитектурной доминантой района и центром притяжения москвичей и туристов. А площадь перед отелем напоминает еще об одном знаковом историческом событии.

В СССР с официальным визитом - президент Франции. Неслыханное дело: ведь на дворе 1966 год, разгар Холодной войны. Свое выступление Шарль Де Голль заканчивает словами на русском: "Да здравствует Москва!", "Да здравствует Россия!", "Да здравствует дружба России и Франции!" Речь генерал произносил с балкона здания, в котором сейчас находится столичное правительство. Здесь, в Алексеевском районе, в 90-м году появилась площадь Де Голля, а в 2005 году - памятник главе Пятой Республики.

"Дом на курьих ножках"- еще одна архитектурная достопримечательность Алексеевского. Здесь вообще все дышит советским модерном. Ведь активная застройка началась чуть больше полувека назад.

"Я посадила несколько лип: вот эту и сзади одну. И они за 50 лет выросли", - рассказала жительница района Алексеевский Наталья Петухова.

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Впрочем, современность диктует совершенно новые стандарты городской среды. В 2015 году в сквере прошла реконструкция. Всего в нескольких десятках метров от оживленного проспекта Мира - теперь тихая зона отдыха. Не узнать и Ракетный бульвар. Любителям спорта – тоже сюда: на бульваре появилась и зона воркаута.

Преобразился и парк на улице Церковная горка. Новые цветники, пешеходные дорожки и скамейки. Место это не только комфортное. Здесь находится построенный в XVII веке храм Тихвинской иконы Божьей матери. Поэтесса Ангелина Крутилина считает это место особенным. Здесь рождается вдохновение.

"Куда они шли, они точно знали, и знали, что такое Родина. Они понимали, что Родину-мать они должны закрыть грудью и защищать", - прочитала она.

Эти стихи посвящены Герою Советского Союза Бориса Галушкина. В его честь тут названа улица. А имена тех, кто сражался за Родину или прославил страну трудом - на Аллее Героев. Это знаковое для района место ждет масштабная реконструкция.

"Это как раз приурочено к 75-й годовщине Победы. И к году "Памяти и Славы", который объявлен президентом в следующем году. Здесь новое освещение появится, лавочки, озеленение, дорожно-тропиночная сеть", - сказала глава управы района Алексеевский Екатерина Потапенко.

Алексеевский в самое ближайшее время ждут масштабные изменения. Так, по программе "Мой район" появится первый культурно-досуговый и физкультурно-оздоровительный центр. Еще отремонтируют библиотеки, дома культуры, музыкальной школы и более трех десятков домов. Совсем скоро своих первых пациентов примет детская поликлиники на улице Касаткина. А на Рижском проезде уже стартовал пилотный проект: целый квартал получит общую инфраструктуру для отдыха и развлечений.

Иван Колесников, Мария Леванова, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, Илья Хуртин. "ТВ Центр".

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