Музыкальный спектакль "Свинарка и пастух" покажут на ВДНХ

18 июля, в рамках фестиваля стартуют показы музыкального спектакля "Свинарка и пастух"

За "Вдохновением" - на ВДНХ! Там продолжается самый непредсказуемый фестиваль сезона. Театральные коллективы со всего мира представляют новые постановки с музыкой и прямо под открытым небом. И даже дождь не способен остановить чудо.

Сегодня, 18 июля, в рамках фестиваля стартуют показы музыкального спектакля "Свинарка и пастух" - посвящение легендарной советской комедии, которая снималась на главной выставке страны. Ждут еще и гостей из Франции - уличный театр с воздушным перформансом "Кинематика жидкости" и художника-инсталлятора Оливье Гросстета, обещающего вместе со всеми построить "Парящий мост" из картона.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной на "ТВ центре".