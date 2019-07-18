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Музыкальный спектакль "Свинарка и пастух" покажут на ВДНХ

15:30
  • четверг
  • 18 июля 2019

18 июля, в рамках фестиваля стартуют показы музыкального спектакля "Свинарка и пастух"

За "Вдохновением" - на ВДНХ! Там продолжается самый непредсказуемый фестиваль сезона. Театральные коллективы со всего мира представляют новые постановки с музыкой и прямо под открытым небом. И даже дождь не способен остановить чудо.

Сегодня, 18 июля, в рамках фестиваля стартуют показы музыкального спектакля "Свинарка и пастух" - посвящение легендарной советской комедии, которая снималась на главной выставке страны. Ждут еще и гостей из Франции - уличный театр с воздушным перформансом "Кинематика жидкости" и художника-инсталлятора Оливье Гросстета, обещающего вместе со всеми построить "Парящий мост" из картона.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной на "ТВ центре".

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Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
Международный фестиваль искусств "Вдохновение" на ВДНХ
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