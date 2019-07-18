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Ремонт и уборка закончены на всех временно закрытых станциях Сокольнической линии метро

15:30
  • четверг
  • 18 июля 2019

Метрополитен выполнил всё, что запланировал на период проведения "окна"

Пассажиропоток на станции метро "Университет", которая на этой неделе стала конечной на Сокольнической линии, вырос в три раза. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Помимо бесплатных автобусов, которые курсируют вдоль закрытых станций, пассажиры выбирают и соседние ветки метро. Так, пассажиропоток на станции "Теплый стан" Калужско-Рижской линии вырос на 18%, а на "Рассказовке" и "Озёрной" Солнцевской линии - на треть. Тем временем, на девяти закрытых станциях Сокольнической ветки уже проведены ремонтные работы и генеральная уборка.

"Мы провели ревизию элементов верхнего строения пути, узлам контактного рельса, мы перебрали наши приборы по освещению, мы сделали и поставили новые металлические контракции, также провели генеральную уборку. Всего мы убрали порядка 90 тысяч квадратных метров. Поэтому московский метрополитен все то, что запланировал на период проведения "окна", выполнил", - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Участок Сокольнической линии перекрыт с минувшей субботы. Это связано со строительством Большой кольцевой линии. В районе "Проспекта Вернадского" под действующей веткой прокладывают тоннель. Планируется, что в обычном режиме красная линия должна заработать в воскресенье утром.

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