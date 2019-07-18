Ремонт и уборка закончены на всех временно закрытых станциях Сокольнической линии метро

Метрополитен выполнил всё, что запланировал на период проведения "окна"

Пассажиропоток на станции метро "Университет", которая на этой неделе стала конечной на Сокольнической линии, вырос в три раза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Помимо бесплатных автобусов, которые курсируют вдоль закрытых станций, пассажиры выбирают и соседние ветки метро. Так, пассажиропоток на станции "Теплый стан" Калужско-Рижской линии вырос на 18%, а на "Рассказовке" и "Озёрной" Солнцевской линии - на треть. Тем временем, на девяти закрытых станциях Сокольнической ветки уже проведены ремонтные работы и генеральная уборка.

"Мы провели ревизию элементов верхнего строения пути, узлам контактного рельса, мы перебрали наши приборы по освещению, мы сделали и поставили новые металлические контракции, также провели генеральную уборку. Всего мы убрали порядка 90 тысяч квадратных метров. Поэтому московский метрополитен все то, что запланировал на период проведения "окна", выполнил", - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Участок Сокольнической линии перекрыт с минувшей субботы. Это связано со строительством Большой кольцевой линии. В районе "Проспекта Вернадского" под действующей веткой прокладывают тоннель. Планируется, что в обычном режиме красная линия должна заработать в воскресенье утром.

Видео: Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен