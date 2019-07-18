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В ресторане жестоко убили 20-летнего футболиста

13:13
  • четверг
  • 18 июля 2019

Он играл в команде Диего Марадоны

В Мексике убили 20-летнего футболиста молодежной команды мексиканского "Дорадос" Миршу Франсиско Гастелума.

На молодого человека напали в ресторане города Кульякан 16 июля. Четверо неизвестных сильно избили спортсмена. В тяжелом состоянии Гастелума доставили в больницу, где он скончался.

Полиция Мексики начала расследование. На данный момент выясняется, был ли футболист участником конфликта или стал жертвой спланированного нападения, пишет РИА Новости.

Тренером команды "Дорадос" с 2018-2019 годы был аргентинский футболист Диего Марадона.

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