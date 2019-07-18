Игорь Крутой не смог сдержать слез от вида новорожденной дочери

Композитор разоткровенничался в Instagram
Музыкальный продюсер Игорь Крутой рассказал об эмоциях, которые испытал от вида новорожденной дочери.
Ровно 16 лет назад в семье музыканта родилась дочь Александра. Девочка поразительно похожа на своего дедушку – покойного отца Игоря, пишет интернет-портал "Дни.ру".
"Увидев ее впервые, я плакал, как мальчишка, чего ни до, ни после никогда со мной не происходило. До сих пор при Сашке хочется втянуть живот и казаться стройнее, чем на самом деле, и уже хочется набить рожу ее будущему жениху", - разоткровенничался Крутой.
Ровно 16 лет назад, 18-го июля в 13:15 по нью-йоркскому времени у нас с Олей родилась Сашенька - самое замечательное произведение, когда-либо сочинённое мной, и с этой минуты вся моя жизнь изменилась и приобрела совершенно иной смысл. Мне захотелось, чтобы эта девочка стала самой счастливой в мире, чтобы она могла гордиться мной, всегда чувствовать себя защищённой... В ней я вижу черты и мимику моего отца, хотя Сашенька родилась через 23 года после того, как он ушёл... И, увидев её впервые, я плакал, как мальчишка, чего ни до, ни после никогда со мной не происходило. До сих пор при Сашке хочется втянуть живот и казаться стройнее, чем на самом деле, и уже хочется набить рожу её будущему жениху ������������ Моя любимая доченька, с Днём рождения тебя!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ранее появились слухи о болезни Крутого, который за последние годы похудел на 20 килограммов. Певец Иосиф Кобзон говорил, что у композитора обнаружили рак.