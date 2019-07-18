Россиянину взрывом электронной сигареты разнесло челюсть

Возвращать человеческий облик ему будут пластические хирурги

Электронное устройство для курения взорвалось во время затяжки во рту 23-летнего жителя Краснодарского края.

Молодой человек получил тяжелую травму верхней челюсти, его экстренно госпитализировали. Врачам удалось сохранить функции челюсти и зашить раны, однако пострадавшему потребуется пластическая операция, чтобы устранить эстетические последствия взрыва устройства, пишет газета "Известия".

На данный момент кубанца уже выписали из больницы. В сообществах вейперов гадают, от чего мог произойти взрыв. Один ругают китайского производителя электронных сигарет, а другие предположили, что молодой человек "совершил ошибку при приготовлении жидкости для курения" – слишком высокая температура нагрева глицерина и этиленгликоля может привести к взрыву внутренней колбы.

В Минздраве Краснодара предупредили, что не стоит недооценивать опасность электронных сигарет. На сколько они вредят оргазму еще предстоит выяснить так как в силу новизны товара не было произведено долгосрочных исследований, подчеркнули в ведомстве.