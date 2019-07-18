Супруги прожили вместе 71 год и умерли в один день

Они оставили после себя шестерых детей, 16 внуков, 25 правнуков и троих праправнуков

Супруги из США Герберт Делейгл и Мэрилин Фрэнсис прожили в браке 71 год и умерли в один день.

94-летний Герберт умер 12 июля в больнице, а спустя 12 часов его 88-летняя жена. У покойных остались шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука. Дочь супругов поделилась с журналистами, что ее отец "всегда опаздывал, но не сейчас".

Герберт и Мэрилин познакомились в 1947 году в кафе города Уэйнсборо. Она работала официанткой, а он был простым посетителем. Мужчине так запала в сердце юная сотрудница кафе, что он рискнул пригласить ее на свидание, пишет The Daily Mail.