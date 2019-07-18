ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как электронный паспорт облегчит жизнь россиянам

17:06
  • четверг
  • 18 июля 2019

Мошенники станут изощреннее

Эксперты оценили плюсы и минусы перехода на электронные паспорта в России. Выдача документов современного типа начнется летом 2020 года в Москве, а со временем распространится на всю страну. Последний бумажный паспорт, как ожидается, выдадут в 2022 году. 
Что нужно знать о переходе на новые паспорта

"Это дело правильное, - сказал ТВЦ.RU Василий Куприяновский, эксперт по цифровой экономике. - Это может сильно облегчить жизнь граждан. Не нужно будет носить с собой большое число документов. При платежах, при работе, при обращении к государству вам надо, чтобы было понятно, что вы - это вы. Электронный паспорт упростит процесс идентификации". 

По словам Куприяновского, в перспективе электронные паспорта могут упорядочить экономическую жизнь граждан. Например, с помощью пластиковой карты, заменяющей собой СНИЛС, ИНН и разные страховые свидетельства, определенные категории россиян, возможно, будут получать льготы на проезд или ЖКХ. Сейчас некоторые граждане не знают, что им положены льготы. Электронные паспорта способны решить эту проблему, считает наш собеседник. 

Добавим, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом на базе технологии NFC, снабженную QR-кодом и голографической защитой. Карту будет дублировать мобильное приложение. Чтобы получить электронный паспорт, придется заплатить пошлину в размере 300 рублей. Документ действует 10 лет.  

Читайте также:
Главное сегодня
Образец электронного паспорта гражданина России
Образец электронного паспорта гражданина России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.