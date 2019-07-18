Как электронный паспорт облегчит жизнь россиянам

Мошенники станут изощреннее

Эксперты оценили плюсы и минусы перехода на электронные паспорта в России. Выдача документов современного типа начнется летом 2020 года в Москве, а со временем распространится на всю страну. Последний бумажный паспорт, как ожидается, выдадут в 2022 году.

"Это дело правильное, - сказал ТВЦ.RU Василий Куприяновский, эксперт по цифровой экономике. - Это может сильно облегчить жизнь граждан. Не нужно будет носить с собой большое число документов. При платежах, при работе, при обращении к государству вам надо, чтобы было понятно, что вы - это вы. Электронный паспорт упростит процесс идентификации".

По словам Куприяновского, в перспективе электронные паспорта могут упорядочить экономическую жизнь граждан. Например, с помощью пластиковой карты, заменяющей собой СНИЛС, ИНН и разные страховые свидетельства, определенные категории россиян, возможно, будут получать льготы на проезд или ЖКХ. Сейчас некоторые граждане не знают, что им положены льготы. Электронные паспорта способны решить эту проблему, считает наш собеседник.

Добавим, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом на базе технологии NFC, снабженную QR-кодом и голографической защитой. Карту будет дублировать мобильное приложение. Чтобы получить электронный паспорт, придется заплатить пошлину в размере 300 рублей. Документ действует 10 лет.