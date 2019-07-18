Москва рассчитывает на реализацию достигнутых в Минске договоренностей

Стороны конфликта согласовали новую дату бессрочного перемирия

Москва считает важными достигнутые в Минске договорённости по Донбассу и рассчитывает на их реализацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне стороны конфликта в рамках заседания трёхсторонней контактной группы согласовали новую дату бессрочного перемирия. Огонь будет прекращён 21 июля, передает "ТВ Центр".

Среди главных итогов переговоров согласование большого обмена пленными по формуле "всех на всех". Подтверждено, что на территории, подконтрольной Украине, находятся 208 задержанных сторонников республик. В свою очередь власти ДНР и ЛНР готовы передать Киеву 69 человек.

Также участники договорились о ремонте моста в станице Луганской. Это один из немногих переходов через линию разграничения. Он был разрушен в 2015 году в результате боевых действий. Причём конфликтующие стороны будут проводить реконструкцию одновременно. Комментируя ситуацию Дмитрий Песков напомнил, на прошлой неделе президенты России и Украины во время телефонного разговора подтвердили намерения искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов.