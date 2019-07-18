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"Коммунисты России" обнародовали программу перед выборами в МГД

15:01
  • четверг
  • 18 июля 2019

"Левые" хотят увеличить число депутатов Думы до 100 человек

Партии "Коммунисты России" (КПКР) удалось зарегистрировать 32 кандидата в депутаты Московской городской думы.

Среди них – активисты, простые труженики, пенсионеры, молодежь, женщины, бывшие военнослужащие, говорится в пресс-релизе партии, поступившем в редакцию ТВЦ.RU.

Представители КПКР обнародовали программу действий на выборах в Мосгордуму. В частности, они намерены увеличить увеличить количество депутатов МГД с 45 человек до 100. Кроме того, коммунисты предлагают создать единую государственную компанию, управляющую ЖКХ Москвы, а также усилить контроль за тендерами и жестче бороться с коррупцией в сфере госзакупок.

Председатель партии Максим Сурайкин отметил, что коммунисты проделали огромную работу по сбору подписей в регионах. Многие выходили в пикеты, обходили квартиры, агитировали знакомых и родственников.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут восьмого сентября, в единый день голосования.

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