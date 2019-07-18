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Появились новые фото разбитого инсультом Моисеева

15:23
  • четверг
  • 18 июля 2019

Артист отдохнул на природе

65-летний певец Борис Моисеев, который после инсульта завершил музыкальную карьеру, выбрался на пикник во время отдыха в Юрмале. 

В Сеть утекло видео с перенёсшим инсульт Моисеевым
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В конце июня артист отправился с друзьями на берег Рижского залива. Там 18 июля стартовал фестиваль "Рандеву", организованный певицей Лаймой Вайкуле. 

В Instagram Моисеева время от времени появляются фотографии и видео, по которым можно судить о том, как отдыхает исполнитель хита "Голубая луна". Он гуляет по берегу моря, посещает рестораны и ходит на пикники. 

18 июля в соцсети выложили фото, на котором Моисеев запечатлен вместе с цирковым продюсером Гией Эрадзе. Они сидят возле стола, на котором можно увидеть шашлык, овощи и бутылку вина. Музыкант улыбается, при этом он пытается то ли прикрыть рукой часть лица, то ли помочь плохо работающим лицевым мускулам. Из-за нарушений в их работе у Моисеева возникли проблемы с речью. 

"Пламенный черноморский привет вам, друзья", - прокомментировала фото артистка Елена Воробей. Кстати, в Юрмале сейчас находятся Игорь Николаев, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие российские звезды. 

Интернет-пользователи пожелали Борису Моисееву крепкого здоровья. 

- Борюня-красавчик.

- Любим тебя, Борюсик.

- Здоровья. Здоровья. Здоровья! 

Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда его погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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