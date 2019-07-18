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Экс-участник "Дома-2" погиб при загадочных обстоятельствах

15:30
  • четверг
  • 18 июля 2019

Телеведущий знал, что с ним произойдет некий инцидент 17 июля

В Одессе погиб 29-летний украинский телеведущий, бывший участник проекта "Дом-2" Евгений Щербаков. Сообщение о трагедии поступило в полицию 17 июля. Тело погибшего было обнаружено во дворе расположенного в курортной зоне жилого комплекса "Шестая жемчужина" Приморского района.

Установлено, что Евгений упал с 17-го этажа здания. В нем он снимал квартиру. При этом явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту произошедшего местной полицией возбуждено уголовное дело. Как отметила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции по области Любовь Гордиевская, мужчина упал с высоты случайно, сообщает УНИАН.

Между тем в Сети всплыли пророческие посты Щербакова. В личном Telegram-канале он писал, что чувствует, что с ним должно что-то случиться 17 июля. Он даже назвал время - 7:50, пишет Obozrevatel.

Евгений Щербаков "строил свою любовь" в "Доме-2" 12 дней. На проекте он был с 13 марта 2015 года по 25 марта 2015-го. Также он участвовал в программах "Прожарка" и "Импровизация ведущих".

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