Россия предложила Турции достойную альтернативу американским истребителям

США могут прекратить поставки F-35 из-за покупки Анкарой С-400

В России заявили о готовности поставлять Турции свои многоцелевые истребители Су-35 вместо американских F-35, если Анкаре это будет интересно.

Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. При этом говорить о покупке Анкарой российских истребителей пока еще рано, сообщил РИА Новости турецкий источник.

"Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент (Реджеп Тайип Эрдоган – прим. ред.). Он же выступит с соответствующим заявлением", - подчеркнул он.

Ранее Турция приобрела у России зенитно-ракетную систему С-400 на 2,5 миллиарда долларов. В июле Москва начала поставки компонентов, Развертывание систем ожидается в октябре.

Покупка Турцией российского ЗРК сделал невозможным участие Анкары в американской программе истребителей F-35, несмотря на то, что Анкара уже заплатила за 116 американских истребителей. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал решение Вашингтона незаконным.

"Мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве - некоторые части самолета производятся в Турции", - подчеркнул турецкий лидер.