Звезде "Уральских пельменей" досталось за фото с автоматом

Артистка задумалась о сверхспособностях
35-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова оказалась под огнем критики после того, как взяла в руки оружие.
18 июля звезда коллектива "Уральские пельмени" опубликовала в Instagram фото, на котором она неумело держит в руках образец современного оружия. "Наш ответ супермену", - подписала снимок Михалкова.
Красавица спросила подписчиков, кто мог бы стать супергероями в современном российском кинематографе. "От себя скажу: точно должна быть элегантная, хрупкая девушка в строгом платьице, способная коня на скаку остановить, в избу горящую войти, Пушкина наизусть прочитать и конечно из АКМ в яблочко со ста метров попасть! Кого к ней в команду придумать?" - написала артистка.
Ее пост собрал около шести тысяч отметок "Нравится". Многие интернет-пользователи раскритиковали Михалкову за неумелое обращение с оружием и пошутили по поводу супергероинь, которые случайно могут зашибить рядом стоящих людей.
- Того, кто научит соблюдать технику безопасности и убирать палец со спускового крючка.
- Никогда не направляй оружие туда, куда не собираешься стрелять.
- Джоли нервно курит в сторонке.
- Судя по тому, как ты держишь оружие, бояться должны те, кто стоят рядом.
- Нам не нужны выдуманные супергерои, у нас есть реальные герои, а у них нету.
- В команду ей дядю Степу! Чапаева! Василия Теркина! Штирлица!
Отметим, что Юлия Михалкова регулярно балует подписчиков своими фотографиями и видео. Ранее она сфотографировалась на носу яхты, плывущей в сторону заката в Сочи.
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