Уровень радиации в зоне будущей Юго-Восточной хорды не превышает нормы

Строители хорды не обнаружили повышенного радиационного фона

Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ в Москворечье. Как заявили в четверг в столичном Управлении дорожно-мостового строительства, при разработке проекта три раза проводились замеры радиации, сообщает "ТВ Центр".

В составе Юго-Восточной хорды планируется построить шестиполосный мост, который свяжет Шоссейную и Кантемировскую улицу. Строительство должно начаться через два-три месяца, мост пройдет через Москву-реку и не затронет территорию Московского завода полиметаллов.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в зону прокладки хорды попадает старый могильник радиоактивных веществ, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. Между тем, в пресс-службе Москомархитектуры также сообщили, что маршрут Юго-Восточной хорды не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в районе Москворечье-Сабурово.