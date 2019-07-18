Макрон позвонил Путину и согласился приехать 9 мая

Также лидеры обсудили Сирию и Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы французский лидер дал согласие приехать в Москву 9 мая 2020 года.

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры обсудили график других предстоящих контактов в различных форматах.

Также президенты двух стран обсудили положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Путин и Макрон отметили, что этот документ является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, а также поддержания режима ядерного нераспространения. Они также отметили целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Всеобъемлющего плана.

"При обмене мнениями об обстановке в Сирии акцентировано принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта", - добавили в Кремле.

Также рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Стороны выразили готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата".

Лидеры такого уровня, как президент Франции не посещали Парад Победы с 2010 года. Тогда, 9 мая, в Москве была канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также председатель КНР Ху Цзиньтао. После этого, отчасти, по политическим причинам, многие иностранные лидеры не приезжали в Россию на День Победы. Так, на 70-летие победы отказались ехать та же Меркель, а также премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, президент США Барак Обама, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Франсуа Олланд. Зато были лидер КНР Си Цзиньпин и генсекретарь ООН Пан Ги Мун.

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