Девять закрытых станций Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Жители юго-запада столицы смогут ездить привычным маршрутом уже с пятницы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что девять станций Сокольнической линии метро будут открыты раньше срока. Они заработают 19 июля, а не 21-го, как планировалось ранее.

"На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии метро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро", - написал глава города на своей странице во "ВКонтакте".

Таким образом, уже в пятницу жители юго-запада столицы смогут вернуться на привычный маршрут. Ранее стало известно, что ремонт и уборка уже закончены на всех временно закрытых станциях этой линии метро. Таким образом, метрополитен выполнил всё, что запланировал на период проведения "окна".

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Видео: ремонт и уборка закончены на всех временно закрытых станциях Сокольнической линии метро