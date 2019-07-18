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Брэдли Купер погнался за Ириной Шейк ради дочки

17:19
  • четверг
  • 18 июля 2019

Он вынужден уехать из Лос-Анджелеса

Российская супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер договорились об опеке над их двухлетней дочерью Леей. При этом главным условием для совместного воспитания девочки станет проживание обоих родителей в одном городе. Таким образом, Куперу придется переехать в Нью-Йорк, куда уже отправилась с ребенком его бывшая гражданская жена.
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В 2018 году в "Большом Яблоке," как называют этот город, Шейк и Купер купили дом. Однако после разрыва с актером в этом особняке обосновалась супермодель. Купер же теперь должен найти себе жилье для переезда в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса.

При этом осведомленные источники из окружения знаменитой пары сообщили, что у Купера и Шейк нет официального письменного соглашения об опеке над Леей. Просто они друг другу доверяют и "не нуждаются в бумажных договорах", пишет KP.RU со ссылкой на TMZ.

В 2017 году у Купера и Шейк родилась дочь Лея. Однако даже это не дало паре толчок для официального оформления отношений. Год назад появились слухи о расставании звезд, когда на экраны вышел фильм "Звезда родилась". В нем Купер и певица Леди Гага сыграли любовников. 

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