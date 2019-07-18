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Путин озвучил способ решения конфликта в Донбассе

17:57
  • четверг
  • 18 июля 2019

Нужны прямые переговоры Киева с представителями самопровозглашённых республик

В четверг Владимир Путин встретился с одним из ведущих политиков Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Он ознакомил президента России со своим планом преодоления кризиса в Донбассе, передает "ТВ Центр".

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Накануне украинский политик изложил свои предложения на встрече с депутатами Европарламента. Медведчук отметил, что если прежде позицию Украины в Страсбурге представляла только "партия войны", то теперь европейцы готовы слушать и "партию мира".

Новый план представляет собой более глубокую проработку минских соглашений. Владимир Путин в связи с этим подчеркнул, что восстановление мира в Донбассе возможно только на основе прямых переговоров киевской власти с представителями самопровозглашённых республик.

"Подключение европейских партнёров весьма позитивным является делом, мы это всячески приветствуем. А то, что ваше предложение основано на минских соглашениях - мы приветствуем вдвойне, и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", - сказал Путин.

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