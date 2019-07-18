В Москве стартовало серийное производство Renault Arkana

В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

На московском заводе Renault в четверг дан старт серийному производству новой модели - Arkana. Россия станет первой страной, где начнутся официальные продажи этого автомобиля. Он также будет экспортироваться в страны ближнего зарубежья и Персидского залива. "Аркана" на 70 процентов укомплектована деталями отечественного производства. Открывая конвейер, Сергей Собянин заметил, что выбор Москвы в качестве первой индустриальной площадки для сборки новой машины доказывает соответствие завода наивысшим стандартам качества.

Новая модель кроссовера с автографом мэра Москвы, генерального директора завода и министра промышленности и торговли России. Официальный старт выхода на дороги дан. Renault Arkana - "француз" с российскими корнями. Собирался в нашей стране и по нашим стандартам, передает "ТВ Центр".

Разработчики новой модели уверяют: она создана исключительно для российского автовладельца. При этом учитывался и характер его вождения, и состояние дорог в нашей стране. Ключевые характеристики этого кроссовера: быстрый, проходимый, красивый и недорогой.

Демократичной стоимости достигли за счет комплектующих. Большинство - российские. На производство одного такого автомобиля на заводе Renault в Москве уходят ровно сутки и один час. Завод обеспечен заказами. Машиностроение - в приоритете столичной промышленности. Московская история Renault насчитывает более 20 лет успешной деятельности. Автогигант не только создаёт рабочие места, но и является одним из крупнейших налогоплательщиков столицы. Власти Москвы в свою очередь обеспечивают льготы и поддержку производству.

"Москва, конечно, поддерживает производителей. Важно, какой ответ. На каждый рубль льгот, который вложила Москва в этот завод, инвестор - Renault - вложил 6 рублей. И это пример такого эффективного сотрудничества между предприятием - инвестором и городом. Именно поэтому Москва поддерживает высокотехнологичных производителей и будет поддерживать", - отметил Собянин.

Россия станет первой страной мира, где начнутся официальные продажи новой модели купе-кроссовера. Позже автомобиль начнут экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Монголию и страны Персидского залива.

Московский завод Renault - это и одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. Здесь внедрены самые передовые технологии. А в планах у Москвы еще более плотное сотрудничество с французской компанией. Сегодня ведутся переговоры о производстве на базе столичного завода электромобилей для столичного каршеринга.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Михаил Федоров, "ТВ Центр".