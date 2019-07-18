ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В омском реабилитационном центре устраивали бои между пациентами

22:30
  • четверг
  • 18 июля 2019

На данный момент руководитель центра и его ранее судимый напарник задержаны

В Омске правоохранители пресекли работу нелегального реабилитационного центра. Организация без лицензии в течение двух лет пыталась лечить пациентов от наркозависимости и алкоголизма. Причём методы исцеления были весьма изощрённые и даже зверские. Больных приковывали наручниками к кроватям, вешали гири на ноги, устраивали между пациентами спарринг-бои, не давали общаться с родственниками.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой.

Главное сегодня
Человек в заточении
Человек в заточении
Подпольный реабилитационный центр
Подпольный реабилитационный центр
Спецназ проводит штурм
Спецназ проводит штурм
Подпольный реабилитационный центр
Подпольный реабилитационный центр
Изъятые лекарства
Изъятые лекарства
Задержанные
Задержанные
Подпольный реабилитационный центр
Подпольный реабилитационный центр
Наручники
Наручники
Изъятые лекарства
Изъятые лекарства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.