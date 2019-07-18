В омском реабилитационном центре устраивали бои между пациентами

На данный момент руководитель центра и его ранее судимый напарник задержаны

В Омске правоохранители пресекли работу нелегального реабилитационного центра. Организация без лицензии в течение двух лет пыталась лечить пациентов от наркозависимости и алкоголизма. Причём методы исцеления были весьма изощрённые и даже зверские. Больных приковывали наручниками к кроватям, вешали гири на ноги, устраивали между пациентами спарринг-бои, не давали общаться с родственниками.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой.