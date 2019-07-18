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Какие загадки скрывает "Зона 51"

18:36
  • четверг
  • 18 июля 2019

Миллионы людей готовятся к "штурму" военной базы

В социальных сетях набирает обороты призыв штурмовать американскую военную базу "Зона 51" в Неваде, чтобы освободить пришельцев, которых там якобы держат в плену. Флешмоб запустил один из пользователей Фейсбука. За короткое время о своём желании присоединиться к акции уже заявили более полутора миллионов человек по всему миру. Подготовка к мероприятию, назначенному на 20 сентября, ведётся серьёзная. В Пентагоне делают вид, что шутку поняли, но на всякий случай, готовятся отразить атаку.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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База ВВС США в пустыне Невада "Зона 51"
База ВВС США в пустыне Невада "Зона 51"
Подготовка к штурму "Зоны 51" в пустыне Невада
Подготовка к штурму "Зоны 51" в пустыне Невада
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Туристические объекты в районе "Зоны 51"
Туристические объекты в районе "Зоны 51"
Пустыня Невада
Пустыня Невада
Вертолет армии США
Вертолет армии США
Подготовка к штурму "Зоны 51" в пустыне Невада
Подготовка к штурму "Зоны 51" в пустыне Невада
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