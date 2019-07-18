Какие загадки скрывает "Зона 51"

Миллионы людей готовятся к "штурму" военной базы

В социальных сетях набирает обороты призыв штурмовать американскую военную базу "Зона 51" в Неваде, чтобы освободить пришельцев, которых там якобы держат в плену. Флешмоб запустил один из пользователей Фейсбука. За короткое время о своём желании присоединиться к акции уже заявили более полутора миллионов человек по всему миру. Подготовка к мероприятию, назначенному на 20 сентября, ведётся серьёзная. В Пентагоне делают вид, что шутку поняли, но на всякий случай, готовятся отразить атаку.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова