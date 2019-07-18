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Росстат: зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

18:33
  • четверг
  • 18 июля 2019

В исследовании затронуто более 100 тысяч организаций

В России 50% жителей получает зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Таковы данные Росстата за апрель 2019 года.

В исследовании затронуто более 100 тысяч организаций, на которых работают более 27 миллионов человек. При этом средняя зарплата у 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тысячи рублей. Это в 13 раз больше, чем средняя зарплата у 10 % наименее оплачиваемых. Кроме того, в Москве в апреле этого года средняя зарплата составила 96 тысяч рублей, гласят данные Росстата.

Ранее была названа средняя зарплата в самой опасной профессии в России. Она составляет 127 тысяч рублей. Ее дают работникам по добыче полезных ископаемых. У них зарегистрирована в 2018 году почти половина профессиональных патологий.

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