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Уволенный гендиректор "Рустави 2" потребовал многомиллионной компенсации

19:00
  • четверг
  • 18 июля 2019

Он будет подавать в суд

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия уволен со своей должности. Это произошло после скандала с нецензурной бранью телеведущего Георгия Габунии в прямом эфире. Сам Гварамия также не остался в долгу перед своим подчиненным и в телепередаче на этом же канале пообещал подпортить грузинский экспорт.

При этом после ухода Гварамия утверждает, что ему полагаются пять миллионов долларов. Ради них он хочет подать в суд. Экс-глава телекомпании считает, что обязательно выиграет это дело, но только через несколько месяцев, а возможно, через год. Деньги он намерен вложить в новую телекомпанию.

Кроме того, Гварамия считает, что бизнесмен Кибар Халваши, которому принадлежит "Рустави 2", перестанет быть ее владельцем, когда в стране сменится власть, сообщает РИА Новости.

В 2017 году Верховный суд Грузии постановил передать телеканал "Рустави 2" бывшему владельцу Халваши, который поддерживает правящие власти. При этом сам канал считается в Грузии оппозиционным. Теперь назначен новый директор телекомпании. Это адвокат предпринимателя Паата Салия.

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