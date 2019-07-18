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Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле"

19:09
  • четверг
  • 18 июля 2019

Там можно погрузиться в славянское искусство

20 июля в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле". Об этом мероприятии в соцсетях написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это одно из лучших мест, чтобы погрузиться в славянское искусство. "Посмотреть на традиционные промыслы, постановки, красивые костюмы и послушать народную музыку", - отметил мэр города  в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что в этом году гостями фестиваля станут хор Сретенского монастыря и "Хор Турецкого".

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