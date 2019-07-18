В России стартует III Международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Награждение победителей состоится осенью 2019 года

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России объявило о начале III Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".

С 22 июля по 8 сентября профессиональные фотографы и любители старше 18 лет из разных городов России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса.

Каждый участник может прислать до пяти фотографий, которые были сделаны за последние 5 лет. Номинации конкурса: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", а также "Многонациональная Москва".

Оценивать работы будут жюри, в состав которых вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, а также общественные деятели.