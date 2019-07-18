Названы плюсы и минусы перехода на электронные паспорта

Работа по внедрению электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года

Появляются новые подробности перехода жителей России на электронные паспорта. Выдача документов современного типа начнется в июле 2020 года в Москве, а со временем распространится на всю страну. Эксперты, чиновники и парламентарии рассказали о плюсах и минусах нововведения.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечает, что электронные паспорта станут удобной альтернативой папкам с документами. "Туда, наверное, можно будет закачать и свои медицинские показатели, весь объем трудовой книжки, то есть весь тот пакет документов, которые очень страшно потерять, забыть в какой-нибудь папке. Все это заменит одна электронная карточка", – сказала она.

Многих россиян интересует – насколько будет защищен новый электронный паспорт? В правительстве заверили - подделка этого документа будет стоить несoизмеримo дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов. "Это крайне защищённый документ с голoграфическим изображением, с российской криптографией, с QR-кодом", - указали в кабмине.

Между тем эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий полагает, что некоторые риски все же существуют. "Я предвижу, что могут появиться как клоны этих паспортов, так и различные мошеннические операции, которые с клонами этих паспортов будут осуществляться: например, регистрация сделок недвижимости, открытие вкладов или получение кредитов в финансовых организациях. В случае с текущими бумажными паспортами эти риски существенно ниже, хотя тоже присутствуют. В случае с электронным носителем информации эти риски возрастают многократно", - сказал он ТВЦ.Ru.

В то же время, по мнению экспертов, плюсы электронного паспорта - в специальных биометрических алгоритмах, которые защищают его владельца. "Выдать себя за другого человека, украв его паспорт, практически невозможно: алгоритмы различают даже однояйцевых близнецов", - отметил директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Специалисты уверены: подобный пример цифровизации - важный фактор улучшения качества жизни маломобильных групп населения.

Ранее стало известно, что российскому правительству еще предстоит уточнить список данных, которые попадут в новый документ. Он точно будет содержать ФИО, дату и место рождения, а также место жительства.