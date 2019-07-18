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Путин внес поправки в федеральный бюджет

20:19
  • четверг
  • 18 июля 2019

Доходы бюджета составят на 205,6 миллиарда рублей больше, чем ожидалось

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год, а также плановый период с 2020 по 2021 годы. Документ, в частности, снижает оценку поступления нефтегазовых доходов относительно первоначального прогноза.

Также, согласно подписанному российским лидером закону, доходы бюджета в 2019 году составят 20 триллионов 175 миллиардов рублей. Это на 205,6 миллиарда рублей больше принятого ранее закона о бюджете. А вот расходы составят 18 триллионов 294 миллиарда рублей. Это на 256,5 миллиарда рублей больше ранее запланированного объема из-за соответствующего увеличения поступления ненефтегазовых доходов.

А еще профицит федерального бюджета заложен на уровне одного триллиона 881 миллиардов рублей против действующего профицита в объеме триллиона 932 миллиардов рублей. Таким образом, он снижается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,7% ВВП, передает ТАСС.

Вместе с тем прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 триллиона рублей. Прогнозный уровень инфляции не изменился и составляет величину не выше 4,3%. В то же время, прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - с 63,9 рубля за доллар до 65,1 рубля за доллар.

Ранее сообщалось, что даже с учетом постоянных валютных интервенций, российская валюта подойдет к отметке 60 рублей за доллар, а может и перешагнуть этот барьер. Об этом рассказал президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

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