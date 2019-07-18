Сближение России и Белоруссии: о чем договорились Путин и Лукашенко

Лидеры провели переговоры в Петербурге

Перспективы укрепления интеграции России и Белоруссии обсудили в четверг президенты двух стран. В декабре этого года исполнится 20 лет заключению договора о создании Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко были единодушны в том, что к этой дате все спорные вопросы - а они в основном касаются разногласий по текущим делам - следует решить. Переговоры лидеров прошли в Санкт-Петербурге. Там же Владимир Путин встретился с лидером ведущей оппозиционной партии Украины.

За круглым столом в Санкт-Петербурге обсуждают Донбасс. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук специально приехал сюда из Страсбурга, чтобы ознакомить Владимира Путина со своим планом преодоления кризиса на юго-востоке. Накануне политик представил его в Европарламенте, передает "ТВ Центр".

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно лишь при прямом контакте Киева с представителями ДНР и ЛНР, отметил Путин. Ни один конфликт в новейшей истории не решался иначе. Президент добавил: Москва со своей стороны сделает все возможное, чтобы процесс "шел необходимыми темпами и с нужным качеством".

Встретился Владимир Путин и со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры официальные, но меньше всего походят на сухой протокольный разговор. Скорее, доверительная беседа давних коллег и друзей. В декабре Россия и Белоруссия отмечают юбилей - 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Товарооборот между странами за эти годы вырос в шесть раз, составил более 35 миллиардов долларов. Но это не предел. На повестке сегодня - экономика и финансы, торгово-промышленные связи, Единое таможенное пространство, внешняя политика. И, конечно, гуманитарная и культурная сферы.

"Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром, союзником. Мы работаем по всем направлениям: в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растёт постоянно товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси, почти 4 миллиарда долларов накоплено прямых инвестиций. Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдёт на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Путин.

Об интеграции и укреплении двусторонних связей Путин и Лукашенко говорят и на форуме регионов. В эти дни в Санкт-Петербурге собрались около тысячи делегатов. Уже подписаны многомиллионные контракты между Оренбургской, Свердловской и Курской областями и Минском, Самарой и Гомелем. Растут объемы взаимных поставок оборудования и транспортных средств, металлургии, химической промышленности, продовольственных товаров. В Белоруссии почти 2,5 тысячи предприятий - совместных или с долей российского капитала. Владимир Путин предлагает взаимодействовать и в спорте.

"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине", - сказал президент России.

Еще одна тема - образование. Путин сообщает: прорабатывается вопрос о создании для граждан Белоруссии дополнительных бюджетных мест в российских вузах.

Другая ответственная задача - продолжить формирование единого культурного пространства на базе межрегионального сотрудничества. Владимир Путин отмечает: для этого есть все необходимое. Общая история, прочные духовные связи, гордость за совместные достижения и - память о тяжелейших испытаниях. Россию и Белоруссию многое объединяет.

"Если мое выступление в чем-то повторит тезисы президента России, это не плагиат, это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России, в славном, любимом мною Ленинграде, Санкт-Петербурге", - сказал Лукашенко.

"Это тоже совпадает, Александр Григорьевич. В следующем году будет отмечаться знаменательное событие - 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам. Кроме того, весь 2020 год объявлен в России годом Памяти и Славы. Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие", - отметил со своей стороны Путин.

Не только за закрытыми дверьми - во время пленарного заседания тоже - Владимир Путин и Александр Лукашенко что-то постоянно обсуждали. Вопросов, в том числе и проблемных, немало, но по интонации и теплой атмосфере ясно: все они будут решены в ближайшее время.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".