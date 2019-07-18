В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Это положительно скажется на развитии туризма в регионе

Президент России подписал указ о введении режима электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он упростит иностранцам оформление краткосрочных поездок. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Именно он недавно обратился к президенту с просьбой о введении таких виз для поощрения въездного туризма, сообщает "ТВ Центр".

Александр Беглов доложил о решении социальных проблем горожан. Так, для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках. Проведена работа по оптимизации затрат на отопление и горячую воду. Благодаря этому город за полгода сэкономил полтора миллиарда рублей - и сдержал рост тарифов на услуги ЖКХ.

В здравоохранении запущен проект "Бережливая поликлиника". Время пациентов сэкономит система электронных карт. До конца года на неё переведут 75 детских поликлиник - им в этом проекте отдан приоритет - и 35 взрослых.