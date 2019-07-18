ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

22:26
  • четверг
  • 18 июля 2019

Это положительно скажется на развитии туризма в регионе

Президент России подписал указ о введении режима электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он упростит иностранцам оформление краткосрочных поездок. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Именно он недавно обратился к президенту с просьбой о введении таких виз для поощрения въездного туризма, сообщает "ТВ Центр".

Александр Беглов доложил о решении социальных проблем горожан. Так, для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках. Проведена работа по оптимизации затрат на отопление и горячую воду. Благодаря этому город за полгода сэкономил полтора миллиарда рублей - и сдержал рост тарифов на услуги ЖКХ.

В здравоохранении запущен проект "Бережливая поликлиника". Время пациентов сэкономит система электронных карт. До конца года на неё переведут 75 детских поликлиник - им в этом проекте отдан приоритет - и 35 взрослых.

Главное сегодня
Иностранные туристы
Иностранные туристы
Туристический автобус в Санкт-Петербурге
Туристический автобус в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.