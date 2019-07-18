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Сказочное Бали: Шурыгина кинула мужа ради миллионера

21:37
  • четверг
  • 18 июля 2019

Что произошло с супругом девушки

Известная всей России Диана Шурыгина улетела на остров Бали. Однако развлекается она там не со своим мужем, как раньше. Ее спутником неожиданно оказался новый молодой человек.

Речь идет о 22-летнем миллионере Денисе Реброве. Он является уроженцем Донецка. Сейчас проживает в Москве. В 2012 году начал заниматься продажами аккаунтов, а также программного обеспечения для игры, потом стал трейдером по продаже биткоинов.

А где же муж, спросят многие. Как пишет "Дни.ру", семейная пара поссорилась на отдыхе в Турции. Об этом сама Шурыгина сообщила своим подписчикам в социальной сети.

К слову, о новом друге 20-летней девушки все узнали из фото в ее Instagram. Причем, комментаторы совершенно справедливо спросили, куда смотрит супруг. Некоторые решили, что именно он и фотографирует Шурыгину и Реброва.

Отметился этой фотографией и сам молодой миллионер в своем Instagram. "Не позволяйте демонессам похищать ваши души", - гласит подпись к снимку.

В ответах к комментариям он также подчеркнул, что скучать не хватает времени, а иногда "и просто поспать некогда". При этом он также отметил, что "это самый страшный кошмар", который с ним происходил. Что именно имел ввиду молодой человек, он не уточнил.

Интересно, что один из пользователей вспомнил известный интернет-мем и написал: "Сказочное Бали".

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Диана Шурыгина
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