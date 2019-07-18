В Москве за два дня выпала треть июльской нормы осадков

В ближайшие дни москвичей также ждут грозы и кратковременные дожди

В столице 17 и 18 июля выпала треть месячной нормы осадков. Кратковременные дожди дали прирост 31 миллиметров осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ. При этом июльская норма составляет 94 миллиметра.

При этом в четверг вечером, а также в ночь на субботу москвичей также ждут грозы и кратковременные дожди. Что касается температуры воздуха, то 19 и 20 июля будет около 20 градусов тепла, а 21 июля - 21-23 градуса, сообщает "Интерфакс".

Уже на следующей неделе в столицу должно вернуться 25-градусное тепло. Сейчас средняя температура в городе в июле отстает от нормы на два градуса.

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