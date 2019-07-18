Трамп объявил об уничтожении иранского дрона

Это произошло в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС уничтожил приблизившийся к судну беспилотник Ирана. Это произошло в Ормузском проливе.

По его словам, дрон находился примерно в 900 метрах от американского корабля. Он представлял угрозу судну. Кроме того, Трамп призвал другие страны защищать свои корабли, передает ТАСС.

Ранее отношения между Ираном и США серьезно ухудшились. Это произошло после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. В результате Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к инциденту. Затем Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник в воздушном пространстве Ирана.

В ответ Трамп отдал приказ об ударе по территории Ирана. Но затем отозвал распоряжение, когда самолеты были уже в воздухе. Американский лидер признался, что не хотел человеческих жертв.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: коварный план США по Ирану провалился