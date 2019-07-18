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В офисе Зеленского назвали условие освобождения Вышинского

22:55
  • четверг
  • 18 июля 2019

Киев предложил провести обмен

Главного редактора агентства "РИА новости Украина" Кирилла Вышинского следует освободить только одновременно с Олегом Сенцовым, который был осужден за терроризм в Крыму. Об этом заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, это нужно сделать "для взаимной уверенности в общей доброй воле", отметила она на своей странице в Facebook.

Ранее в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского. В организации подчеркнули, что журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность, а Вышинский "работал честно и выполнял все свои обязанности". Очередное заседание по этому делу перенесли на пятницу.

По версии следствия, украинский режиссер Олег Сенцов, а также активист Александр Кольченко весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Сам он свою вину не признает, а приговор считает политическим.

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