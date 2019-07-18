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В Москве госпитализирована Инна Чурикова

23:06
  • четверг
  • 18 июля 2019

Ее отвезли в институт имени Склифосовского

Актриса Инна Чурикова экстренно госпитализирована в Москве. Ее привезли в институт имени Склифосовского. Она оступилась и упала со сцены. 

При этом отмечается, что переломов нет. По словам коллеги Чуриковой Екатерины Васильевой, артистка оступилась, потому что было довольно темно, сообщает сайт телеканала "360".

Как отметил актер Александр Михайлов, несмотря на происшествие, спектакль "Старая дева" удалось закончить. "Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо", - приводит его слова ТАСС.

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