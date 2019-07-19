Трусоватый Зеленский растранжирил кредит доверия украинцев

Какой результат ждет партию президента Украины на предстоящих выборах в Раду

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политику президента Украины Владимира Зеленского. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Дмитрий Бабич, редактор портала "ИноСМИ" в составе МИА "Россия сегодня".

"Зеленского, очевидно, поддерживает Запад. В него вложены деньги. И, как сообщают СМИ, партия Зеленского якобы может получить на выборах 52%. Я думаю, это натяжка. Потому что, и это писали в журнале National Interest, Зеленского народ избирал под диалог с Россией. Он получил этот кредит доверия от народа, что он будет говорить по-русски с Путиным. А Зеленский быстренько этот капитал транжирит. В принципе, Зеленский трусоват – он не пошел против этой националистической идеологии, которая реально опасна", - сказал эксперт.

Полный комментарий Бабича смотрите в видео.

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