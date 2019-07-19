Выяснились подробности задымления самолета в "Шереметьево"

Пострадали 8 человек

Двух человек госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737-800W авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), который вылетал из московского аэропорта "Шереметьево" в Ереван.

Инцидент с рейсом N4 477 произошел в ночь на пятницу, 19 июля, в 00:57. Самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе, когда в салоне раздался сигнал о задымлении.

Командир воздушного судна остановился на рулежной дорожке, после чего пассажиры по надувным трапам покинули самолет. Восемь человек пострадали, двух из них отправили в больницу. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Всего на борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. Клиентам компании Nordwind предложили горячее питание и помощь. В 05:19 пассажиры вылетели в Ереван на резервном самолете. 28 человек отказались от полета.

Представитель Nordwind сообщил, что возгорания на борту Boeing 737-800W не было. Пилот якобы прервал разгон из-за постороннего запаха в салоне. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.

Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, передает РИА Новости.