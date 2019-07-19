Самый народный артист: Александр Ширвиндт отмечает юбилей

Актер отказался от торжеств по случаю 85-летия

В пятницу поздравления принимает Александр Ширвиндт. Народному артисту РСФСР исполняется 85. Вся его жизнь похожа на фейерверк. Блистательные роли в театре и не менее яркие в кино. Ироничный, обаятельный на сцене, он строгий педагог и ответственный руководитель Московского академического театра Сатиры. От торжеств по случаю юбилея Ширвиндт отказался и уехал на Валдай.

Александру Ширвиндту не нужны длинные предисловия и дифирамбы. Он их не любит. Если уж говорить, то о самом главном. Самом личном.

"Длительная мечта? Только здоровье - вокруг, вокруг себя и вокруг людей, которые дороги и окружают. А больше… Никаких меркантильных или карьерных мечт уже нет", - признается артист.

На самом деле Александр Анатольевич - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат многочисленных премий, его именем даже назвали астероид. И дело не только в количестве замечательных ролей, сценариев, книг, учеников. Ширвиндт одним своим видом так мощно улучшает самочувствие россиян, что светила медицины - абсолютно серьезно - предлагают выписывать его вместо лекарств.

Здоровую атмосферу в коллективе театра Сатиры Александр Анатольевич поддерживает уже 19 лет. Сам в это не верит. Говорит, пошел на поводу у друзей, боявшихся в двухтысячном начальника-чужака. Мол, это ненадолго, помоги. А получилось навсегда. Непонятно, как руководит - с его-то мягким характером.

"Доброта и сентиментальность - это не атрибуты руководства. А, с другой стороны, надувать щеки и делать из себя монстра – стыдно", - говорит Ширвиндт.

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Он давно не снимается в кино - нет интересных предложений. Не выходит на эстраду - лучший друг и партнер Михаил Державин ушел. Но добрая ирония Ширвиндта и его виртуозное умение импровизировать - на сцене и в жизни - никуда не делись. Он этому по-прежнему учит - и своих студентов, и всех заинтересованных лиц.

"Была такая великая профессия - конферансье, давно забытая. В словаре написано: "Конферансье - это человек, разговаривающий со зрительным залом". Понимаешь? Не просто шутит с выпученными глазами. А именно конкретно с тобой. Пришла Оля, симпатичная, милая, доброжелательная. И я с тобой разговариваю. А не вообще! Вот это и есть основа импровизации", - уверен Ширвиндт.

Уникальный человек. Добрый, красивый, мудрый. Не важно, сколько Ширвиндту лет. Эталоны не стареют.

Ольга Стрельцова, Андрей Талалай, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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