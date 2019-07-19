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Под Дамаском заработала фабрика по пошиву одежды

09:28
  • пятница
  • 19 июля 2019

Предприятие пришлось восстанавливать после войны с нуля

В пригороде сирийского Дамаска возобновила работу фабрика по производству кожаной одежды. Предприятие сильно пострадало во время войны. Его пришлось возводить практически с нуля, отмечает "ТВ Центр".

До начала боевых действий там занимались только обработкой кожи, но после восстановления в комплексе открылся и цех по пошиву одежды на заказ. С покупателя  снимают мерки, и уже через две недели он может получить новую куртку. Объём работы пока небольшой, но с возвращением беженцев он постоянно увеличивается.

"Я здесь уже 28 лет работаю. Наши куртки в Сирии - лучшие, так что не зря я здесь половину жизни отработал", - заявил работник фабрики Мунир Мадун.

Видео: в Сирии восстанавливают разрушенный террористами город Хомс

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