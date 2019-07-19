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Опубликовано видео из разрушенной стихией Иркутской области

08:34
  • пятница
  • 19 июля 2019

К ликвидации последствий паводка привлекли военных

В районах Иркутской области, пострадавших от паводка, военные инженеры полностью восстановили дороги, прилегающие к федеральной трассе "Сибирь". Это четыре участка протяженностью 260 метров.
В зоне бедствия в Иркутской области пытаются избежать эпидемии

Восстанавливается не только транспортная инфраструктура. Особое внимание уделяется жилым домам, социальным объектам. На это брошены силы Минобороны, МЧС, Росгвардии. На ликвидацию последствий паводка правительство выделяет более 14 миллиардов рублей из резервного фонда, передает "ТВ Центр".

До сих пор в Тулуне остаются подтопленными около 40 домов, более 300 человек находятся в пунктах временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Ветеринарно-санитарная служба организовала специальные пункты передержки домашних животных, спасенных во время паводка.

Чтобы не допустить распространения инфекций, в городе проводят вакцинацию жителей и массовую  дезинфекцию всех построек. Также силами войск химзащиты обработаны территории агрокомплексов и фермерских хозяйств.

Видео: в Иркутской области после удара стихии раздают хлеб и воду

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