Минобороны показало яркие кадры учений в Крыму

Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства
В Крыму прошли совместные учения берегового ракетного дивизиона и экипажа фрегата "Адмирал Макаров", передает "ТВ Центр".
Вначале личный состав комплекса шахтного базирования "Утес" обнаружил в море условного противника и выпустил по нему ракету. В свою очередь, моряки запеленговали снаряд и поразили его, открыв огонь из зенитного комплекса "Штиль".
Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства. Безопасность обеспечивали 17 боевых кораблей и самолеты морской авиации Черноморского флота.
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