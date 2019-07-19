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Минобороны показало яркие кадры учений в Крыму

08:55
  • пятница
  • 19 июля 2019

Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства

В Крыму прошли совместные учения берегового ракетного дивизиона и экипажа фрегата "Адмирал Макаров", передает "ТВ Центр".
Крым защитят новейшие зенитные комплексы "Тор-2М"

Вначале личный состав комплекса шахтного базирования "Утес" обнаружил в море условного противника и выпустил по нему ракету. В свою очередь, моряки запеленговали снаряд и поразили его, открыв огонь из зенитного комплекса "Штиль".

Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства. Безопасность обеспечивали 17 боевых кораблей и самолеты морской авиации Черноморского флота.

Видео: появилось видео стрельб из ЗРК "Тор" на Новой Земле

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