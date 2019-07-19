Минобороны показало яркие кадры учений в Крыму

Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства

В Крыму прошли совместные учения берегового ракетного дивизиона и экипажа фрегата "Адмирал Макаров", передает "ТВ Центр".

Вначале личный состав комплекса шахтного базирования "Утес" обнаружил в море условного противника и выпустил по нему ракету. В свою очередь, моряки запеленговали снаряд и поразили его, открыв огонь из зенитного комплекса "Штиль".

Морской полигон, где проводилась тренировка, был закрыт для судоходства. Безопасность обеспечивали 17 боевых кораблей и самолеты морской авиации Черноморского флота.

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