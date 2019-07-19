Для Порошенко не нашлось места в Европарламенте

Политик проигнорировал допрос в ГБУ и улетел во Францию

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента.

17 июля экс-глава государства приехал в Страсбург, чтобы выступить с докладом об освобождении "всех заложников Кремля из плена", но ему не дали выступить и посадили на галерку. Фотографии с мероприятия опубликовал украинский портал "Страна.ua"

В окружении Порошенко объяснили эту ситуацию тем, что политик захотел быть поближе к народу. При этом украинские СМИ выяснили, что бывший президент не значился в списках выступающих и вообще не должен был находиться в Страсбурге, поскольку его ждали в ГБУ на допрос, пишет "Газета.Ru".

На Украине против Порошенко возбуждено восемь уголовных дел. Его подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

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