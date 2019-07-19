Оболенцева показала фото со свадьбы с Гигинеишвили

Невеста рассказала о радостном событии

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 18 июля. Режиссер и бизнес-леди официально зарегистрировали брак в Кутузовском загсе столицы.

О радостном событии рассказала невеста. Надежда опубликовала в Instagram фото, сделанное после росписи. Для торжественного мероприятия Оболенцева выбрала элегантный белый костюм, а Гигинеишвили надел джинсы и рубашку.

Друзья и коллеги поздравляют молодоженов в комментариях в Instagram. Счастья новой семье пожелали Яна Рудковская, Алена Ахмадуллина, Саша Савельева, Светлана Ходченкова и другие.

Напомним, Резо долгое время скрывал роман с Надеждой. По данным СМИ, из-за бизнес-леди режиссер ушел от второй жены Надежды Михалковой. Однако бывшие супруги все сплетни опровергают. В браке с Михалковой у Гигинеишвили появилось двое детей – Иван и Нина. Отметим, что Оболенцева также уже дважды была замужем.