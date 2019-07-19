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"Падение было ужасным": очевидец рассказал об инциденте с Чуриковой

08:50
  • пятница
  • 19 июля 2019

Актриса находится в тяжелом состоянии

75-летняя актриса Инна Чурикова получила травму во время падения на сцене театра "Русская песня". Одна из зрительниц спектакля "Старая дева" рассказала о произошедшем. 
В Москве госпитализирована Инна Чурикова

"Уже в самом конце 2 акта актриса Инна Чурикова оступилась и упала со сцены. Падение было ужасным. До сих пор перед глазами... Тут же зрители подскочили, подняли актрису. Спасибо мужчине, который на руках донес ее до кулис. Среди зрителей была женщина врач, которая побежала оказывать помощь", - написала зрительница в Instagram. 

Народную артистку СССР положили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. "Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое", - сообщили в больнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Анна (@dushutinaanna)

Как сообщает РЕН ТВ, у актрисы диагностировали повреждения ребер. По данным телеканала, Чурикова упала после того, как ее ослепили прожектором. При падении она ударилась головой. Муж артистки Глеб Панфилов сообщил, что в больнице ей стало лучше. 

Поклонники пожелали Инне Чуриковой крепкого здоровья. 

 - Ужас какой! Надеюсь, все будет хорошо!

- Скорейшего выздоровления

- Дай Бог здоровья этой великой актрисе 

На счету Чуриковой десятки ролей в театре и кино. Она снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве",  "Неуловимые мстители", "Благословите женщину", "Ширли-мырли" и так далее.  

 

 

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