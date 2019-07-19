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США готовят новую порцию санкций для России

08:59
  • пятница
  • 19 июля 2019

Конгрессмены работают неустанно

В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение очередных санкций против России.

На этот раз сенаторы хотят наказать 24 российских сотрудников безопасности за задержание такого же числа украинских моряков, а также трех кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, пишет "Газета.Ru".

Если закон примут, то санкции будут действовать до тех пор, пока Москва не освободит задержанных украинцев, уточняет агентство URA.RU. "Конгресс продолжает решительно осуждать нападение России на военно-морской флот Украины", - подчеркнули в Вашингтоне.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело, 24 украинских моряка арестованы.

Видео: суд определился с мерой пресечения для украинских моряков

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